2018-10-24T13:56:12+03:00
Общество

На мэра Самары возбудили дело из-за передачи муниципальных автобусов частникам

ФАС заподозрила сотрудников городской администрации и перевозчиков в нарушении закона о конкуренции
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: администрация СамарыФото: администрация Самары
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Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении главы Самары Елены Лапушкиной, департамента управления имуществом, департамента транспорта, МП «Пассажиравтотранс» и ООО «СамараАвтоГаз». Ведомство заподозрило всех их в нарушении антимонопольного законодательства при передаче муниципальных автобусов частникам. Поводом для возбуждения дела послужили материалы проверки прокуратуры Самары.

Напомним, что «Пассажиравтотранс» обслуживал муниципальные маршруты долгие годы, однако в последнее время он начал испытывать финансовые трудности. В итоге власти города решили передать имущество МП в аренду частным лицам. Данное решение было принято на совещании, которое в начале декабря прошлого года проводил врио главы Самары Владимир Василенко.

- В апреле 2018 года между МП и ООО «СамараАвтоГаз» был заключен договор аренды и сублизинга транспортных средств, в соответствии с которым обществу было передано 134 автобуса. 17 апреля департамент транспорта по итогам проведенного запроса котировок заключил контракт с «СамараАвтоГазом» на осуществление перевозок по 33 муниципальным маршрутам, - рассказали в УФАС по Самарской области.

В закупке начальная (максимальная) цена была указана 0,1 рублей, но в контракте сроком действия с 17 апреля 2018 года по 17 апреля 2025 года оказалась совсем другая цена — 0 рублей. Как выяснили сотрудники ФАС, для установления цены контракта департамент транспорта обращался в МП «Пассажиравтотранс», ООО «СамараАвтоГаз», ООО «Шоссе» и ООО «Рейс». При этом чиновники указали, что одним из условий перевозок будет оставление платы за проезд пассажиров и провоз багажа в распоряжении перевозчика. Все ООО дали ответ об установлении цены в размере 0 рублей, а МП на запрос департамента не ответило.

- Было установлено, что ООО «Рейс» и ООО «Шоссе» входят в одну группу лиц — С.А.Г., которое владеет 60% доли в уставном капитале этих фирм и 50% доли в ООО «СамараАвтоГаз», - отмечают в ведомстве.

По данным сотрудников ФАС, имущество МП «Пассажиравтотранс» было передано по договорам аренды еще до заключения муниципальных контрактов с ООО «СамараАвтоГаз». Все дальнейшие действия департамента транспорта были направлены именно на реализацию этого соглашения. Таким образом, «СамараАвтоГаз» получил преимущество при проведении торгов: отказ от приемки неисправных автобусов и уменьшения цены договора, что не было предусмотрено документацией об аукционе, и укрупнение лотов по муниципальным контрактам по количеству единиц техники. Представители регионального УФАС усмотрели в этом нарушении закона о защите конкуренции и возбудили на чиновников и транспортные компании дело.

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