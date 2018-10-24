2018-10-24T16:40:04+03:00
Общество

Срок завершения строительства моста у Климовки сдвинули на 1 год

Предполагается, что на возведение нового моста потребуется около 5 лет
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: правительство Самарской областиФото: правительство Самарской областиФото: Twitter.com
Изменить размер текста:

Строительство моста через реку Волгу у села Климовка в Шигонском районе займет чуть больше времени, чем планировалось изначально. По словам губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, строительство моста должно завершится в 2024 году. Об этом он заявил во вторник, 23 октября, в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее предполагалось, что возведение нового моста начнется в 2019 году, а завершится в сентябре 2023 года. Но, видимо, эти сроки пришлось немного скорректировать.

Напомним, что проект строительства нового моста станет частью международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай». Общая протяженность новой трассы составит 97 км, из которых 3,75 км – длина моста. Предполагается, что мост будет включать четыре полосы движения с расчетной скоростью 120 км/ч. На его строительство потребуется около 42 млрд рублей. Общая же стоимость работ сейчас оценивается в 130 млрд рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ждем тепла: отопления во все дома Самары должно прийти до конца недели
Юный самарец Георгий Макоян стал призером всероссийских соревнований по настольному теннису
Главный тренер «Крыльев» Миодраг Божович – о матче против Дзюбы: «Никакого соперничества нет. Желаю ему удачи»
В Самаре открыли мемориальную доску памяти Героя Советского Союза Дмитрия Устинова
Миодраг Божович – о матче «КС» с «Зенитом: «Если будет недооценка противника, тогда у нас будут хорошие шансы на победу»
«Внимание, должник»: в Самаре и Тольятти теплоэнергетики пометили почтовые ящики должников яркими наклейками
"Документов от ФАС мы еще не видели": В мэрии считают, что "Самараавтогаз" получил маршруты асболютно законно
В Самаре благоустроят территорию возле Шестого кассационного суда
Нужно строить пандусы и дороги! Самарцы рассказали, что бы сделали, если бы стали мэром
"В здании бомба, у ученика 9 класса - пистолет!": В Самаре неизвестный "заминировал" школу на Теннисной
«Гагаринская» вошла в число самых красивых станций метро в России
"Наша служба - это возможность делать мир лучше!" На звание "Мисс самарская полиция-2018" претендует эксперт-криминалист
В Самаре выбрали регионального оператора для вывоза и утилизации мусора
В Самаре устранили сбой в работе транспортных карт
Самый богатый депутат Самарской губдумы за год заработал на 30 квартир
В Самарскую область привезли вторую партию вакцин от гриппа для детей
На мэра Самары возбудили дело из-за передачи муниципальных автобусов частникам
Семья из Самары выиграла в лотерею 2 миллиона рублей
В Самарскую область собираются привлечь инвестиции из Беларуси и Узбекистана
Жителям Самарской области в ближайшее время представят стратегию развития региона
В Самарской области водитель автобуса, двигаясь задним ходом, сбил насмерть пенсионерку
На выезде из Самары со стороны ТЦ «Мега» могут расширить дорогу
Тоша и Кокоша принесли потомство: Самарцам покажут детенышей крокодиловых кайманов