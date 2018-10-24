Срок завершения строительства моста у Климовки сдвинули на 1 год

СЕГОДНЯ 16:39 2018-10-24T16:40:04+03:00

Предполагается, что на возведение нового моста потребуется около 5 лет

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Строительство моста через реку Волгу у села Климовка в Шигонском районе займет чуть больше времени, чем планировалось изначально. По словам губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, строительство моста должно завершится в 2024 году. Об этом он заявил во вторник, 23 октября, в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее предполагалось, что возведение нового моста начнется в 2019 году, а завершится в сентябре 2023 года. Но, видимо, эти сроки пришлось немного скорректировать.

Напомним, что проект строительства нового моста станет частью международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай». Общая протяженность новой трассы составит 97 км, из которых 3,75 км – длина моста. Предполагается, что мост будет включать четыре полосы движения с расчетной скоростью 120 км/ч. На его строительство потребуется около 42 млрд рублей. Общая же стоимость работ сейчас оценивается в 130 млрд рублей.