2018-10-25T15:23:55+03:00
Общество

В Самаре автобусы № 61 начнут ходить раньше

Расписание решили поменять по многочисленным просьбам горожан
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: администрация СамарыФото: администрация Самары
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В Самаре скорректируют график движения автобуса № 61, который курсирует от ТЦ «Колизей» до Хлебной площади.

Ранее горожане пожаловались на то, что автобус приезжает на остановку «Улица XXII Партсъезда» слишком поздно — примерно в 7:10, и они не успевают к началу рабочего дня. В связи с этим было решено запустить первый рейс примерно на 1 час раньше.

- Планируются пробные рейсы автобуса № 61 в сторону «Колизея», которые будут проходить в районе остановки «Улица XXII Партсъезда» в 6:00, - рассказали в департаменте транспорта Самары.

По новому расписанию автобусы этого маршрута начнут курсировать со следующего понедельника, 29 октября.

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