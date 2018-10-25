В Самаре автобусы № 61 начнут ходить раньше

СЕГОДНЯ 15:23 2018-10-25T15:23:55+03:00

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В Самаре скорректируют график движения автобуса № 61, который курсирует от ТЦ «Колизей» до Хлебной площади.

Ранее горожане пожаловались на то, что автобус приезжает на остановку «Улица XXII Партсъезда» слишком поздно — примерно в 7:10, и они не успевают к началу рабочего дня. В связи с этим было решено запустить первый рейс примерно на 1 час раньше.

- Планируются пробные рейсы автобуса № 61 в сторону «Колизея», которые будут проходить в районе остановки «Улица XXII Партсъезда» в 6:00, - рассказали в департаменте транспорта Самары.

По новому расписанию автобусы этого маршрута начнут курсировать со следующего понедельника, 29 октября.