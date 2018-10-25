В Самаре на Аэродромной автомобилистка на ВАЗе сбила женщину

СЕГОДНЯ 21:26 2018-10-25T21:26:30+03:00

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Вечером в четверг, 25 октября, в Советском районе Самары произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. На пересечении улиц Аэродромной и Промышленности под колеса ВАЗ-2112 угодила женщина. Как сообщили "Комсомольской правде - Самара" в ГУ МВД по Самарской области, за рулем отечественной легковушки тоже находилась женщина.

- Пострадавшая ехала со мной в одном автобусе. Она вышла на остановке, начала переходить дорогу по пешеходному переходу и тут ее сбила машина, - рассказала одна из свидетельниц ДТП.

В результате случившегося женщина получила серьезные травмы. Прибывшие на место происшествия медики скорой оказали ей необходимую помощь и увезли в больницу. Врачи приняли решение госпитализировать пострадавшую.

По словам местных жителей, ДТП могло произойти из-за того, что в том месте очень плохое освещение, пешеход была одета в темную одежду, к тому же была дождливая погода. В настоящее время подробности и все обстоятельства произошедшего устанавливают полицейские.