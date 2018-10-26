В Самаре автоледи на иномарке сбила пешехода, который переходил дорогу по "зебре"
Накануне вечером, в четверг 25 октября, на улице Волгина в областной столице произошло ДТП. Примерно в 19-30 там "Дэу Матиз" сбил 53-летнего местного жителя.
- 30-летняя женщина, управляя автомобилем, двигалась по улице Мориса Тореза со стороны Авроры. Напротив дома № 142 по улице Волгина при повороте налево она допустил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
На место происшествия приезжала скорая помощь. Пострадавшего осмотрели и отпустили домой.
Сейчас полицейские проводят проверку по факту случившегося. По ее итогам будет принято процессуальное решение.