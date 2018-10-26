В Самаре автоледи на иномарке сбила пешехода, который переходил дорогу по "зебре"

СЕГОДНЯ 06:48 2018-10-26T06:49:17+03:00

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Накануне вечером, в четверг 25 октября, на улице Волгина в областной столице произошло ДТП. Примерно в 19-30 там "Дэу Матиз" сбил 53-летнего местного жителя.

- 30-летняя женщина, управляя автомобилем, двигалась по улице Мориса Тореза со стороны Авроры. Напротив дома № 142 по улице Волгина при повороте налево она допустил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

На место происшествия приезжала скорая помощь. Пострадавшего осмотрели и отпустили домой.

Сейчас полицейские проводят проверку по факту случившегося. По ее итогам будет принято процессуальное решение.