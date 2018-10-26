В самарской гостинице «накрыли» молельную комнату радикальных исламистов
Сотрудники УФСБ по Самарской области нашли в Самаре две молельные комнаты, в которых собирались сторонники радикальной исламской идеологии.
Одну из молельных комнат силовики нашли в гостинице, расположенной на пересечении улиц Мало-Ярославской и Промышленности, а вторую — в кафе на улице Стара-Загора. Обе эти молельные комнаты действовали без уведомления министерства юстиции РФ и регионального духовного управления мусульман.
По информации правоохранителей, многие посетители этих молельных комнат поддерживали контакты с людьми, которые посещали молельный дом салафитов в поселке Красный пахарь. Деятельность последнего была пресечена в 2016 году.
Недавно на основании проведенных проверок деятельность религиозных групп и молельных комнат была прекращена.