2018-10-26T11:58:58+03:00
Общество

В самарской гостинице «накрыли» молельную комнату радикальных исламистов

Она действовала без уведомления минюста РФ и регионального духовного управления мусульман
Анастасия ФИЛАТОВА
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Молельную комнату радикальных исламистов обнаружили сотрудники ФСБМолельную комнату радикальных исламистов обнаружили сотрудники ФСБФото: Архив "КП"
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Сотрудники УФСБ по Самарской области нашли в Самаре две молельные комнаты, в которых собирались сторонники радикальной исламской идеологии.

Одну из молельных комнат силовики нашли в гостинице, расположенной на пересечении улиц Мало-Ярославской и Промышленности, а вторую — в кафе на улице Стара-Загора. Обе эти молельные комнаты действовали без уведомления министерства юстиции РФ и регионального духовного управления мусульман.

По информации правоохранителей, многие посетители этих молельных комнат поддерживали контакты с людьми, которые посещали молельный дом салафитов в поселке Красный пахарь. Деятельность последнего была пресечена в 2016 году.

Недавно на основании проведенных проверок деятельность религиозных групп и молельных комнат была прекращена.

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