Самарцам предлагают оценить качество питания в детсадах, школах и больницах

СЕГОДНЯ 14:38 2018-10-26T14:39:23+03:00

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Активисты Общероссийского народного фронта решили узнать мнения жителей о качестве питания в детских садах, школах и больницах в их регионах и запустили специальный интернет-опрос. Предыдущий опрос, который проводился год назад, показал, что более половины россиян не устраивают блюда, которые подаются в соцучреждениях.

- Мы хотим узнать, как изменилась ситуация с прошлого года, есть ли улучшения, а в каких вопросах нет продвижения, - рассказал координатор проекта ОНФ «За честные закупки», депутат Госдумы Антон Гетта.

Принять участие в опросе может любой желающий, в том числе и жители Самарской области. Опрос можно пройти по этой ссылке.