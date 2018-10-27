Под Сызранью автобус с 15 детьми попал в аварию, столкнувшись с грузовиком

СЕГОДНЯ 08:33 2018-10-27T08:33:43+03:00

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В Самарской области вечером в пятницу автобус с детьми попал в дорожную аварию. Школьники из села Шигон возвращались домой после спектакля, который они смотрели в сызранском театре, в этот день там давали фантастическую мелодраму "Королева Гвендолин". В автобусе находились 15 подростков и 3 сопровождающих.

- Автобус стокнулся с грузовиком Isuzu, удар пришелся по касательной, никто не пострадал. Детей забрали домой родители, часть детей довезхли до села на другом автобусе, - сообщили в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Ребятам пришлось немного померзнуть - ночь в Самарской области выдалась морозной. Местные жители говорят, что Шигонский перекресток, на котором случилась авария, проклятое место. ДТП здесь происходят постоянно. Правда, все же скорее всего виноваты в этом невнимательные водители.