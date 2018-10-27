Под Сызранью автобус с 15 детьми попал в аварию, столкнувшись с грузовиком
В Самарской области вечером в пятницу автобус с детьми попал в дорожную аварию. Школьники из села Шигон возвращались домой после спектакля, который они смотрели в сызранском театре, в этот день там давали фантастическую мелодраму "Королева Гвендолин". В автобусе находились 15 подростков и 3 сопровождающих.
- Автобус стокнулся с грузовиком Isuzu, удар пришелся по касательной, никто не пострадал. Детей забрали домой родители, часть детей довезхли до села на другом автобусе, - сообщили в ГУ МВД РФ по Самарской области.
Ребятам пришлось немного померзнуть - ночь в Самарской области выдалась морозной. Местные жители говорят, что Шигонский перекресток, на котором случилась авария, проклятое место. ДТП здесь происходят постоянно. Правда, все же скорее всего виноваты в этом невнимательные водители.