Чудом осталась цела: в Самарской области спасли 20-летнюю девушку, которая упала с 12-го этажа

СЕГОДНЯ 10:50 2018-10-28T11:45:02+03:00

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27 октября в Тольятти произошло ЧП. На улице Степана Разина с 12-го этажа упала 20-летняя девушка. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. Пострадавшая приземлилась на козырёк подъезда и застряла между профлистами. Сотрудники МЧС доставали девушку оттуда.

Очевидцы предполагают, что девушка находилась под действием запрещённых веществ.

Сотрудники МЧС устроили целую спасательную операциюФото: СОЦСЕТИ

— До падения она ходила по подъезду, говорят, обкололась чем-то, — пишут местные жители. — Жалко очень. Красивая, рыженькая девушка.

Спасатели передали пострадавшую сотрудникам скорой помощи. По предварительным данным, у неё множественные травмы, в том числе — перелом ноги.

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