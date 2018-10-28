Чудом осталась цела: в Самарской области спасли 20-летнюю девушку, которая упала с 12-го этажа
27 октября в Тольятти произошло ЧП. На улице Степана Разина с 12-го этажа упала 20-летняя девушка. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. Пострадавшая приземлилась на козырёк подъезда и застряла между профлистами. Сотрудники МЧС доставали девушку оттуда.
Очевидцы предполагают, что девушка находилась под действием запрещённых веществ.
Сотрудники МЧС устроили целую спасательную операциюФото: СОЦСЕТИ
— До падения она ходила по подъезду, говорят, обкололась чем-то, — пишут местные жители. — Жалко очень. Красивая, рыженькая девушка.
Спасатели передали пострадавшую сотрудникам скорой помощи. По предварительным данным, у неё множественные травмы, в том числе — перелом ноги.
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