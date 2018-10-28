Lada Vesta и Lada Granta вошли в рейтинг самым популярных авто Европы

СЕГОДНЯ 20:07 2018-10-28T20:07:03+03:00

За этот год в Европе продали больше 150 тысяч российских автомобилей

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Две модели АвтоВАЗа вошли в топ-100 самых продаваемых автомобилей на рынке Европы. Об этом сообщает “РИА Новости” со ссылкой на данные консалтингового агентства Focus2move.

По результатам исследования, с января 2018 года в Евопе продали 82 794 Lada Vesta. Это почти на 50% больше, чем за девять месяцев 2017-го года. В итоге “Веста” поднялась с 71-го места рейтинга на 49-е. Российский автомобиль расположился рядом с Hyundai i20 (таких моделей продали больше 83 000) и BMW 5 Series (82 610).

Еще одна модель, которая попала в топ, - Lada Granta. У нее показатели чуть хуже. С начала года в Европе продали 74,5 тысячи “Грант”. Теперь модель занимает 55-е место в рейтинге. В прошлом году “Гранта” занимала 56-ую позицию. Теперь она находится рядом с Volkswagen Up и Volkswagen Touran.