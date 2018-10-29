В Самаре появилась команда по регби «Крылья Советов»

СЕГОДНЯ 08:41 2018-10-29T08:42:05+03:00

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В Самаре появилась новая команда по регби. Она будет сформирована на базе регбийного клуба «Самара», созданного в 2012 году, и будет выступать под брендом «Крылья Советов». Об этом сообщает пресс-служба «КС».

Новая регбийная команда будет представлять нашу область в чемпионате России среди любительских коллективов, новый сезон которого стартует в апреле следующего года.

– К началу нового сезона чемпионата мы должны заказать новую форму с ромбом «КС» на груди и в цветах клуба. Вокруг костяка нашей команды соберем новых игроков из болельщиков «Крыльев». Наши тренировки проходят три раза в неделю на стадионе «Локомотив» – во вторник, четверг и субботу в 18:00. Прийти на них и попробовать свои силы может любой желающий, – рассказал главный тренер регбийной команды «Крылья Советов» Максим Саврасов.

Презентация команды по регби пройдет уже сегодня, 29 октября, на стадионе «Самара Арена». Ее представят в перерыве матча 12 тура РПЛ «Крылья Советов» - «Зенит».