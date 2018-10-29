В Самаре пассажирка троллейбуса пострадала в ДТП с иномаркой

СЕГОДНЯ 11:01 2018-10-29T11:01:24+03:00

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В субботу, 27 октября, примерно в 12:20 на проспекте Кирова в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. Там столкнулись троллейбус № 13 и иномарка, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, 27-летний водитель автомобиля Toyota Corolla двигался со стороны улицы Железной Дивизии в направлении улицы Физкультурной. Напротив дома № 129 по проспекту Кирова автомобилист решил перестроиться и столкнулся с троллейбусом, который двигался в попутном направлении.

На пассажирской двери иномарки после удара осталась вмятина

В результате случившегося пострадала 81-летняя пассажирка троллейбуса. Бригада скорой помощи доставила пенсионерку в больницу. Врачи оказали пострадавшей необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение. В настоящее время полицейские проводят по факту ДТП проверку.