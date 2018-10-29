В Самарской области пьяный водитель «десятки» опрокинул на крышу Nissan

СЕГОДНЯ 11:43 2018-10-29T11:45:01+03:00

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В субботу, 27 октября, примерно в 9:55 на трассе «Самара — Волгоград — Чапаевск выезд №1» произошло ДТП с «перевертышем», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, 29-летний пьяный водитель автомобиля ВАЗ-21102, двигаясь со стороны Самары в направлении Чапаевска, на 1 км 650 м превысил скорость и выехал на встречную полосу. Там он врезался в автомобиль Nissan Xtrail под управлением 42-летней женщины. После этого иномарка опрокинулась на крышу.

В результате ДТП пострадала женщина, которая находилась за рулем Nissan. Медики оказали ей необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение. Сейчас полицейские проводят по факту случившегося проверку.