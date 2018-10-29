В Тольятти произошел пожар на АЗС
Там резервуаре загорелась остаточная газовоздушная смесь
На тушение возгорания выезжали 12 пожарных и 3 спецмашиныФото: Архив "КП"
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В воскресенье, 28 октября, в Центральном районе Тольятти произошел пожар. Там на улице Ботанической на неэксплуатируемой АЗС загорелась остаточная газовоздушная смесь в пустом резервуаре.
По данным ГУ МЧС по Самарской области, вызов на пульт дежурного поступил в 12:47. На тушение возгорания выезжали 12 пожарных и 3 единицы техники. Локализовать пожар им удалось 12:53, а полностью его потушить в 12:54. В настоящее время причина пожара и ущерб от него устанавливаются.