В Тольятти произошел пожар на АЗС

СЕГОДНЯ 12:02 2018-10-29T12:02:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 28 октября, в Центральном районе Тольятти произошел пожар. Там на улице Ботанической на неэксплуатируемой АЗС загорелась остаточная газовоздушная смесь в пустом резервуаре.

По данным ГУ МЧС по Самарской области, вызов на пульт дежурного поступил в 12:47. На тушение возгорания выезжали 12 пожарных и 3 единицы техники. Локализовать пожар им удалось 12:53, а полностью его потушить в 12:54. В настоящее время причина пожара и ущерб от него устанавливаются.