Петр Монастырский звал ее Жанной д'Арк, Александр Володин посвящал стихи

СЕГОДНЯ 14:00 2018-10-29T14:16:41+03:00

Эдите Финк автор "Осеннего марафона" и с "Любимыми не расставайтесь" посвящал стихи Фото: из архива героя публикации

Изменить размер текста: A A

Сегодня Эдит Финк исполнилось 80 лет. Долгие годы Эдит Львовна встречала первокурсников филфака СамГУ озорной улыбкой сине-голубых глаз и огромной стопкой книг из домашней библиотеки – читала Введение в литературоведение, цитировала великих и обращала в профессию.

Эдит Финк - дочь известного литературоведа Льва Финка, человека очень непростой судьбы – в 1938 г. он был репрессирован по делу куйбышевских писателей, после лагерей и ссылки, смог вернуться в науку, защитил диссертацию, основал кафедру литературоведения в Самарском госуниверситете. Эдит Львовна хорошо помнит, как в доме появился ее отец – серьезный человек в очках, который не очень умел общаться с детьми – дочери бывшего «врага народа» было 8 лет. Подход к ребенку Финк нашел проверенным способом.

- Он рассказывал уголовникам целые сериалы из Майн Рида или Жюля Верна, - вспоминает дочь Льва Финка. - Вот и я оказалась слушателем таких же устных романов, он мне рассказывал «Холмсика», то есть по-своему пересочиненные им истории про Шерлока Холмса.

Зрелые театралы помнят, как она была завлитом в золотые времена Куйбышевского театра драмы, когда из Воронежа приехал Петр Монастырский и попасть в «драму» было событием. Самое поразительное – Эдит Финк позволяла себе спорить с самим Петром Великим нашей сцены, за что он прозвал строптивую коллегу Жанной д'Арк.

- Мои отношения с Петром Львовичем Монастырским вначале были конфликтными, - вспоминает Эдит Финк. - Очевидно, ему не нравилось, что на художественном совете, где обсуждались пьесы и спектакли, я не поддерживала его мнение, как умела, высказывала своё. Но, мы проработали вместе 12 лет.

В это время среди интеллигенции были очень популярны драматурги-шестидесятники: Володин, Розов, Арбузов.

Александр Володин (автор пьес «Пять вечеров», «С любимыми не расставайтесь», «Осенний марафон») приезжал к нам в город, когда на куйбышевской сцене ставили «Дульсинею Тобосскую», очарованный обаянием куйбышевского завлита посвятил ей четверостишие:

Медленные приближались даты,

чтоб настать — и промелькнуть тотчас.

Как мы ждали праздников когда-то!

Как они обманывали нас...

С юбилеем, дорогая Эдита Львовна! Здоровья вам и долголетия!