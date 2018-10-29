"Крылья Советов" проиграли "Зениту" в Самаре со счетом 0:1, но Дзюба не забил

СЕГОДНЯ 19:53 2018-10-29T19:54:34+03:00

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"Крылья Советов" упустили победу в матче с Зенитом с минимальным счетом. 0:1, гости увозят очки и увеличивают отрыв в таблице РПЛ.

Первый тайм "Крылья" начали довольно активно, острыми атаками отметились Ткачук и Канунников. Но на 22 минуте самарцы слишком заигрались в мяч, и, оттачивая красивые передачи, упустили соперника. Леандро Паредес вовремя оказался у ворот хозяев поля и "расстроил" самарских болельщиков голом. Счет 0:1 так и не изменился до раздевалки.

-Во втором тайме "Крылья" начали активничать, посыпались жельтые карточки. "Горчичник" получил Корниленко, Чичерин. Божович не отходил от кромки и было видно, что ему есть, что сказать игрокам, -передает корреспондент "КП-Самара" с места событий.

В конце первого тайма ворота Лунева чуть было не поразил Башкиров, во втором отличился Канунников. А вот Дзюбы видно почти не было. Только на 30 минуте игроки "Крыльев" Рохель и Антон поиграли с ним в 'отбери мяч'. На 70 минуте вместо Молло Божович выпустил на поле Яковлева, решив опробовать еще одну схему нападения. Но удача не улыбнулась самарцам. Теперь их ждет кубковый матч с "Краснодаром" 1 ноября.