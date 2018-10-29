2018-10-29T20:38:14+03:00
Спорт

Капитану «Зенита» Александру Анюкову после победы над «Крыльями Советов» вручили медаль за подготовку ЧМ в Самаре

Наградил известного футболиста губернатор Дмитрий Азаров
Ольга АФАНАСЬЕВАКирилл КАРИМОВ
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Футболист признался, что ему всегда приятно приезжать в родную СамаруФутболист признался, что ему всегда приятно приезжать в родную СамаруФото: Ольга АФАНАСЬЕВА
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В понедельник, 29 октября, сразу после матча «Зенит» - «Крылья Советов» на стадионе «Самара Арена», капитану питерской команды Анюкову был вручен памятный знак «За заслуги в подготовке и проведении матчей ЧМ-2018 на территории Самарской области».

Наградил медалью прославленного футболиста губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, который следил за матчем с трибуны стадиона.

- Александр, спасибо вам за игру, поздравляю «Зенит», хотя я и болел за наших, - сказал глава региона. - Не хотите ли чаще выходить на поле «Арены»?

Сама Александр Анюков признался, что «Крылья Советов» выступили сегодня хорошо. А еще, прокомментировал планы назвать его именем аэропорт Курумоч.

- Всегда рад побывать в Самаре, - заявил капитан «Зенита». – Про аэропорт только услышал, но считаю, что есть и более достойные кандидатуры.

36-летний Анюков родился в Самаре и является самым знаменитым современным футболистом из нашего города.

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