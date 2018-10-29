2018-10-29T23:34:20+03:00
Спорт

Миодраг Божович: "Соболев должен больше тренироваться и заслужить место в стартовом составе"

Главный тренер "Крыльев" после игры с "Зенитом" оценил игру команды и отметил, что она заслуживала большего
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Миодраг Божович поделился впечатлениями от игры "Крыльев"Миодраг Божович поделился впечатлениями от игры "Крыльев"
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После поражения от "Зенита" со счетом 0:1, тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович прокомментировал игру своей команды, отметив, что заслуживали ребята большего:

- Думаю, что мы начали матч хорошо, больше контролировали мяч, создавали моменты, но не забили. "Зенит" подловил нас на контратаке и забил гол. Во втором тайме у нас были два хороших момента. В перекладину попал Канунников, не смог забить Корниленко. Мы заслуживали большего, должны были заработать очко, - рассказал наставник самарцев.

Также Божович поделился оценкой игры футболистов, появившихся на поле. Он сказал, что Молло сейчас проходит медицинское обследование, скорее всего, с "Краснодаром" он не сыграет. Сравнивать Соболева, который появился на поле буквально в конце игры, с Корниленко тренер не стал:

- Соболева выпустили в конце, я надеялся, что он даст скорости. Сравнить его с Корниленко сложно, Сергей игрок взрослый, опытный. Александр молодой, ему нужно играть и тренироваться, чтобы заслужить место в составе, - резюмировал Божович.

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