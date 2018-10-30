2018-10-30T09:16:21+03:00
Общество

В Самарской области автомобилистка накопила 101 штраф за нарушение ПДД

Женщина погасила долги только, когда ее едва не лишили водительских прав
Анастасия ФИЛАТОВА
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Автомобилистка накопила штрафов почти на 84 тысячи рублейАвтомобилистка накопила штрафов почти на 84 тысячи рублейФото: Архив "КП"
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Автомобилистка из Большечерниговского района 101 раз нарушила правила дорожного движения, однако оплачивать штрафы она долгое время не спешила.

В итоге к решению проблемы подключились судебные приставы. Они возбудили в отношении женщины 101 исполнительное производство о взыскании штрафов на сумму в 83,9 тысяч рублей. Однако и это не побудило автомобилистку погасить свои долги. Как сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области, уклонялась она до тех пор, пока приставы не обратились в суд с требованием лишить ее водительских прав.

Испугавшись, что не сможет ездить на своем авто, женщина через три дня полностью погасила долги. После этого приставы отозвали свой иск.

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