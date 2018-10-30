В Самарской области автомобилистка накопила 101 штраф за нарушение ПДД
Автомобилистка из Большечерниговского района 101 раз нарушила правила дорожного движения, однако оплачивать штрафы она долгое время не спешила.
В итоге к решению проблемы подключились судебные приставы. Они возбудили в отношении женщины 101 исполнительное производство о взыскании штрафов на сумму в 83,9 тысяч рублей. Однако и это не побудило автомобилистку погасить свои долги. Как сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области, уклонялась она до тех пор, пока приставы не обратились в суд с требованием лишить ее водительских прав.
Испугавшись, что не сможет ездить на своем авто, женщина через три дня полностью погасила долги. После этого приставы отозвали свой иск.