2018-10-30T13:57:11+03:00
Происшествия

В Самаре водитель «Ижа» спровоцировал массовую аварию на Осипенко

В ДТП с участием 4 машин не обошлось без пострадавших
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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В понедельник, 29 октября, в 15:20 на улице Осипенко в Самаре произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, аварию спровоцировал 25-летний водитель автомобиля «Иж». Молодой человек, двигаясь со стороны улицы Ново-Садовой в направлении улицы Лесной, в районе дома № 3 строение 3 по улице Осипенко выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой Приорой» под управлением 22-летнего водителя. После этого «Приору» отбросило на автомобиль Subaru Forester, который двигался во встречном направлении, и на автомобиль Citroën C4, который двигался в попутном направлении с отечественной легковушкой.

Две машины после удара вылетели с дороги

Две машины после удара вылетели с дороги

В результате случившегося пострадал пассажир автомобиля «Иж» - 28-летний молодой человек. Его с различными травмами госпитализировали в больницу. В настоящее время полицейские проводят по факту аварии проверку.

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