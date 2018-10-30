В Самаре водитель «Ижа» спровоцировал массовую аварию на Осипенко

СЕГОДНЯ 13:56 2018-10-30T13:57:11+03:00

В ДТП с участием 4 машин не обошлось без пострадавших

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 29 октября, в 15:20 на улице Осипенко в Самаре произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, аварию спровоцировал 25-летний водитель автомобиля «Иж». Молодой человек, двигаясь со стороны улицы Ново-Садовой в направлении улицы Лесной, в районе дома № 3 строение 3 по улице Осипенко выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой Приорой» под управлением 22-летнего водителя. После этого «Приору» отбросило на автомобиль Subaru Forester, который двигался во встречном направлении, и на автомобиль Citroën C4, который двигался в попутном направлении с отечественной легковушкой.

Две машины после удара вылетели с дороги

В результате случившегося пострадал пассажир автомобиля «Иж» - 28-летний молодой человек. Его с различными травмами госпитализировали в больницу. В настоящее время полицейские проводят по факту аварии проверку.