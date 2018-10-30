2018-10-30T14:23:03+03:00
Общество

В Самарской области произошел разлив нефти: пострадала почва

Владельца нефтепровода наказали штрафом за то, что допустил подобное ЧП
Анастасия ФИЛАТОВА
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Разлив нефти произошел из-за разгерметизации сборного нефтепроводаРазлив нефти произошел из-за разгерметизации сборного нефтепроводаФото: Архив "КП"
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В Красноармейском районе в границах земель сельского поселения Ленинский произошел разлив нефти, из-за чего пострадал плодородный слой почвы. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Самарской области.

- ЧП произошло в результате разгерметизации сборного нефтепровода Софийско-Дзержинского месторождения, - рассказали в ведомстве.

Экспертиза показала, что плодородный слой почвы оказался загрязнен нефтепродуктами и не пригоден для возделывания сельхозкультур. Использовать эти земли можно будет только после технической и биологической рекультивации.

Владельцев нефтепровода признали виновными в уничтожении плодородного слоя почвы в результате нарушения правил обращения с опасными веществами, отходами производства и потребления и оштрафовали на 60 тысяч рублей.

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