В Самарской области произошел разлив нефти: пострадала почва
В Красноармейском районе в границах земель сельского поселения Ленинский произошел разлив нефти, из-за чего пострадал плодородный слой почвы. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Самарской области.
- ЧП произошло в результате разгерметизации сборного нефтепровода Софийско-Дзержинского месторождения, - рассказали в ведомстве.
Экспертиза показала, что плодородный слой почвы оказался загрязнен нефтепродуктами и не пригоден для возделывания сельхозкультур. Использовать эти земли можно будет только после технической и биологической рекультивации.
Владельцев нефтепровода признали виновными в уничтожении плодородного слоя почвы в результате нарушения правил обращения с опасными веществами, отходами производства и потребления и оштрафовали на 60 тысяч рублей.