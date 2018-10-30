В Самаре прошла репетиция Парада Памяти
На площади Куйбышева в Самаре во вторник, 30 октября, прошла репетиция Парада Памяти, посвященного военному параду 7 ноября 1941 года. В репетиции приняли участие старшие парадные расчеты и ответственные от учреждений. Кроме того, состоялся смотр парадных расчетов «Марш Устинова», в котором приняли участие около 1 000 человек.
В первый раз парадным маршем по площади пройдут самарские юнармейцы, кадеты воспитанники военно-патриотических клубов, школьники городаФото: Альберт ДЗЕНЬ
Парад Памяти на площади Куйбышева в Самаре пройдет 7 ноября. Проводить его будут уже в восьмой раз. В этом году главная тема мероприятия – «Оружие Победы». Образцы оружия привезут в Самару из музеев Москвы и Урала, а также из тольяттинского музея техники.
Полную программу Парада Памяти можно найти на сайте kp.ru.
Проводить Парад Памяти в Самаре будут уже в восьмой разФото: Альберт ДЗЕНЬ
Репетиция парада прошла 30 октябряФото: Альберт ДЗЕНЬ
В этом году тема парада - «Оружие Победы»Фото: Альберт ДЗЕНЬ