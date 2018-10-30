Новым министром здравоохранения Самарской области назначен Михаил Ратманов

СЕГОДНЯ 17:43 2018-10-30T19:26:53+03:00

В Самарской области Михаил Ратманов намерен реализовывать успешные практики, применяемые в тех регионах, где ему довелось работать

До этого он возглавлял минздрав Республики Северная Осетия-Алания.

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Во вторник, 30 октября председатель Правительства Самарской области Александр Фетисов представил коллективу министерства здравоохранения региона нового руководителя - Михаила Ратманова.

Во время церемонии Александр Фетисов отметил, что Михаил Ратманов прошел путь от врача-ординатора, работал на руководящих должностях в правительстве Московской области, министром здравоохранения республики Северная Осетия. Он также подчеркнул, что перед региональным Минздравом стоят серьезные задачи. Среди них два национальных проекта, один по борьбе с сердечно-сосудистыми, другой по борьбе с онкологическими заболеваниями. Важен также проект развития системы оказания первичной помощи, а также детского здравоохранения, обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами. Еще одну задачу поставил глава области - проанализировать состояние помещений, в которых располагаются лечебные учреждения.

- В Самарской области есть развитая клиническая база, хороший кадровый потенциал. Будем совместно решать поставленные задачи по улучшению качества и доступности медицинской помощи, развитию детского здравоохранения, амбулаторной помощи, сельской медицины, - заявил Михаил Ратманов.

В Самарской области Михаил Ратманов намерен реализовывать успешные практики, применяемые в тех регионах, где ему довелось работать. В том числе проекты «Бережливая поликлиника», «Территория заботы» и др. В фокусе внимания также будут доступность медпомощи в удаленных районах и проблема с льготным лекарствами.

Накануне с Михаилом Ратмановым тепло попрощались в Доме правительства республики Северная Осетия. По информации, размещённой на портале «Градус Осетии», его заслуги высоко оценил премьер-министр Таймураз Тускаев. Он отметил, что за 2,5 года улучшилась материально-техническая база республиканского здравоохранения, организована системная работа медучреждений и профессиональная переподготовка кадров, произошло обновление транспорта. Еще одно достидение экс-главы Минздрава - активная работа ведомства в национальном проекте «Здравоохранение».

- Этот проект — элемент долгосрочного планирования, рассчитанный до 2024 года. Каждое направление здравоохранения нашло там отражение. И начиная с 2019 года, республика будет получать финансовые средства для реализации намеченных планов, — подчеркнул Таймураз Тускаев.

Справка КП:

Михаил Ратманов родился 28 июня 1975 года в городе Иваново Ивановской области. В 1998 окончил Ивановскую государственную медицинскую академию. В 1999 прошел интернатуру по специальности «Хирургия».

С 1999 по 2007 г. – хирург отделения для взрослых больных Ивановской областной клинической больницы.

С 2003 по 2015 г. – хирург отделения экстренной и плановой консультативной медицинской помощи (санитарная авиация).

С 2007 по 2010 г. – главный врач ОБУЗ «Городская клиническая больница №8» г. Иваново.

С 2010 по 2012 г. – главный врач ОБУЗ «Городская клиническая больница №7» г. Иваново.

В декабре 2012 г. назначен на должность начальника Департамента здравоохранения Ивановской области.

С 2015 по 2016 г. возглавлял территориальное Управление Министерства здравоохранения Московской области.

В сентябре 2016 г. назначен на должность министра здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания.

С 30 октября 2018 года Постановлением Губернатора Самарской области назначен на должность министра здравоохранения Самарской области.