В Самаре Hyundai снес световую опору после столкновения с Renault

СЕГОДНЯ 10:02 2018-10-31T10:02:46+03:00

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Во вторник, 30 октября, примерно в 22:50 на кольце улиц Георгия Димитрова и Тополей в Самаре произошло серьезное ДТП. Там столкнулись автомобили Renault Logan и Hyundai IX-35, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По информации полицейских, 50-летний водитель автомобиля «Рено» двигался по улице Тополей со стороны Ташкентской в направлении Георгия Димитрова. На перекрестке с круговым движением он не уступил дорогу корейскому автомобилю под управлением 35-летнего мужчины и столкнулся с ним. После этого Hyundai врезался в световую опору. Последняя удара не выдержала и рухнула на землю. Что касается «Логана», то он врезался в припаркованный у правого края дороги КамАЗ.

"Логан" после удара влетел в припаркованный КамАЗ

В результате ДТП пострадал водитель Hyundai. Он получил травмы и был госпитализирован в больницу. В настоящее время по данному факту проводится проверка.