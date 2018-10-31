Сызранский космонавт Михаил Корниенко признался, что сидел в позе лотоса на МКС

СЕГОДНЯ 14:52 2018-10-31T14:52:45+03:00

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Сызранский космонавт, Герой России Михаил Корниенко прокомментировал решение Индии начать пилотируемую программу. По его мнению, это может привнести новшества в подготовку космонавтов. В частности, индийские космонавты могут поделиться своей практикой йоги.

Михаил Корниенко признался, что, будучи на Международной космической станции, сам нередко занимался йогой. К примеру, для поддержания гибкости суставов он принимал позу лотоса. Он даже посоветовал другим космонавтам, которые находятся на орбите, заниматься йогой.

- Не вся йога, конечно, но какие-то ее элементы могут быть очень полезны. Например, занятия гимнастикой йогов могут помочь сохранить гибкость суставов, а это основная проблема для космонавта после приземления, - приводит ТАСС слова Корниенко.

Напомним, Михаил Корниенко совершил два космических полета и два выхода в открытый космос. В общей сложности он пробыл на орбите 506 дней.