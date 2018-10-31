До стадиона "Самара Арена" будет ходить трамвай № 14
Новый трамвайный маршрут запустят уже 1 ноября
Трамвай будет курсировать от Барбошиной поляны до стадиона "Самара Арена"Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА
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В четверг, 1 ноября, в Самаре запустят новый трамвайный маршрут до стадиона, который был построен к ЧМ-2018. Трамвай получил номер 14. Он будет курсировать на регулярной основе от Барбошиной поляны до стадиона "Самара Арена". Об этом сообщает городская администрация.
Запуск трамвая №14 намечен на 9:30. Первыми на нем проедутся футболисты детской команды "Крылья Советов", которые тренируются на стадионе "Самара Арена". Предполагается, что поездка на этом трамвае в среднем займет 30 минут. Он будет ходить каждый час с 7:00 до 20:00.