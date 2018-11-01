Ремонт коллектора завершен: в Самаре восстановили движение на Алма-Атинской

СЕГОДНЯ 11:11 2018-11-01T11:11:49+03:00

Коммунальщики заделали провал, который образовался на дороге 3 месяца назад

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Сотрудники коммунальных служб завершили ремонтные работы на главном Безымянском коллекторе, которые стартовали три месяца назад. Теперь движение по улице Алма-Атинской полностью восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба «РКС-Самара».

Напомним, 1 августа на улице Алма-Атинской в районе пересечения с улицей Черемшанской провалился асфальт. Огромная дыра образовалась прямо на проезжей части. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. На время работ дорогу перекрыли. Специалистам «РКС-Самара» пришлось заменить 90 метров коллектора диаметром 1,5 метра.

В среду, 31 октября, проезжую часть улицы Алма-Атинской открыли для движения транспорта. Сейчас рабочие завершают там благоустройство: вывозят лишний грунт, завозят чернозем для газонов и восстанавливают пешеходную дорожку.