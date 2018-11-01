2018-11-01T16:17:51+03:00
Общество

В Самаре возле театра оперы и балета разрешат парковаться до полуночи

Изменения решили внести по многочисленным просьбам горожан
Анастасия ФИЛАТОВА
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До конца этой недели на улице Галактионовской возле театра появятся новые дорожные знакиДо конца этой недели на улице Галактионовской возле театра появятся новые дорожные знакиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре на улице Галактионовской в районе академического театра оперы и балета установят новые дорожные знаки. Речь идет о тех, которые регулируют время парковки. Заменить знаки решили по многочисленным просьбам горожан.

- Спектакли в театре начинаются 18:30, идут до 21:30. И что делают наши эвакуаторщики! Ровно в 21:00 они подъезжают на Галактионовскую и начинают грузить машины, припаркованные под знаки 3.29, - пожаловались самарцы в Твиттере.

Как сообщили в департаменте транспорта Самары, депутаты губдумы уже одобрили проект обращения в правительство РФ о продлении времени перестановки транспорта до 24:00 при одновременном применении знаков парковки переменного типа.

- До принятия решения на федеральном уровне будет введен запрет остановки и стоянки транспорта с 00:00 до 6:00 взамен применяемых сейчас знаков переменной парковки, - рассказали в ведомстве.

Установить новые знаки на обеих сторонах улицы Галактионовской от улицы Вилоновской до улицы Красноармейской планируется до 4 ноября.

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