2018-11-01T16:25:59+03:00
Общество

Фрунзенский мост в Самаре планируют запустить в следующем году

На строительство, ремонт и содержание дорог в Самарской области в этом году потратили более 15 миллиардов рублей
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Александр Нефедов рассказал о планах на ремонт дорог в следующем годуАлександр Нефедов рассказал о планах на ремонт дорог в следующем году
Изменить размер текста:

Дорожно-транспортная сеть Самарской области продолжает совершенствоваться, считают в правительстве региона. На строительство, ремонт и содержание дорог в Самарской области в этом году потратили более 15 миллиардов рублей. Об этом в рамках пресс-конференции на тему федеральной кампании "Культура на дорогах!" заявил врио первого вице-губернатора - председателя Правительства Самарской области Александр Нефедов

- Есть программа, которая позволяет нам продолжать усиленными темпами. Мы активно строим Фрунзенский мост, и он будет запущен в следующем году, - отметил Александр Нефедов. - Наконец-то достигнуты договоренности и президент нас поддержал и председатель правительства согласовали строительство моста через Волгу в районе Климовки. Это здорово разгрузит Тольяттинское направление, ГЭС и прочее.

Врио первого вице-губернатора также отметил, что основное преображение дорожно-транспортной сети произошло за последние 2 - 3 года. Особенно помогло проведение в Самарской области ЧМ-2018.

- Содержание и состояние дорожной части значительно лучше. И мы будем делать все, чтобы и впредь безопасность на дорогах региона была превыше всего, - добавил Александр Нефедов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Азаров пригрозил заменить в минстрое всех чиновников, если их результативность не повысится
На новом колесе обозрения в парке Гагарина появились кабинки
В Самаре возле театра оперы и балета разрешат парковаться до полуночи
В Самарской области мужчина облил женщину бензином и поджег ее
Парню, который сжег троих детей в селе Лозовка, дали пожизненный срок
В Самаре запустили дополнительный рейс автобуса № 61
В Самаре начал курсировать новый регулярный трамвай № 14
Житель Отрадного получил условный срок за экстремистские посты
В Самаре трое адвокатов пойдут под суд за посредничество во взяточничестве
«Жители готовы перекрыть улицу»: появилось обращение к Дмитрию Азарову по поводу отмены маршруток №210
Самарская область закупила 41 новый школьный автобус
Тольяттинец решил успокоить раскричавшуюся во сне сожительницу и задушил ее
Стало известно, когда стартуют продажи нового кроссовера LADA XRAY Cross
В Самаре «Лада Приора» протаранила световую опору: пострадала 5-летняя девочка