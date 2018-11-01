Фрунзенский мост в Самаре планируют запустить в следующем году

СЕГОДНЯ 16:25 2018-11-01T16:25:59+03:00

Александр Нефедов рассказал о планах на ремонт дорог в следующем году

На строительство, ремонт и содержание дорог в Самарской области в этом году потратили более 15 миллиардов рублей

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Дорожно-транспортная сеть Самарской области продолжает совершенствоваться, считают в правительстве региона. На строительство, ремонт и содержание дорог в Самарской области в этом году потратили более 15 миллиардов рублей. Об этом в рамках пресс-конференции на тему федеральной кампании "Культура на дорогах!" заявил врио первого вице-губернатора - председателя Правительства Самарской области Александр Нефедов

- Есть программа, которая позволяет нам продолжать усиленными темпами. Мы активно строим Фрунзенский мост, и он будет запущен в следующем году, - отметил Александр Нефедов. - Наконец-то достигнуты договоренности и президент нас поддержал и председатель правительства согласовали строительство моста через Волгу в районе Климовки. Это здорово разгрузит Тольяттинское направление, ГЭС и прочее.

Врио первого вице-губернатора также отметил, что основное преображение дорожно-транспортной сети произошло за последние 2 - 3 года. Особенно помогло проведение в Самарской области ЧМ-2018.

- Содержание и состояние дорожной части значительно лучше. И мы будем делать все, чтобы и впредь безопасность на дорогах региона была превыше всего, - добавил Александр Нефедов.