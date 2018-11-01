На новом колесе обозрения в парке Гагарина появились кабинки

СЕГОДНЯ 16:44 2018-11-01T16:47:26+03:00

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В Самаре в парке имени Юрия Гагарина на участке возле картинга продолжается установка нового колеса обозрения, высота которого составит 55 метров. К настоящему времени рабочие уже завершили монтаж основного каркаса аттракциона и повесили кабинки. Один из жителей Самары снял с помощью своего квадрокоптера, как сейчас выглядит колесо обозрения с высоты птичьего полета.

Судя по кадрам, рабочие смонтировали все 24 кабинки. Каждая из них остеклена, оснащена обогревом и рассчитана на 6 человек. Также на видео видно, что на площадке, где разместился новый аттракцион, еще работает техника. Когда именно будут завершены все работы, пока не известно.

Напомним, что монтажом колеса обозрения занимается ООО «Глобал». Эта компания должна была установить новый аттракцион еще летом, однако в какой-то момент работы были приостановлены из-за проблем с финансированием. Ранее предполагалось, что самарцы смогут прокатиться на новом аттракционе в августе. Этот срок уже давно прошел, а новый пока не озвучивался.