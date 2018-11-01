2018-11-01T16:47:26+03:00
Общество

На новом колесе обозрения в парке Гагарина появились кабинки

Житель Самары снял новый аттракцион с высоты птичьего полета [видео]
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Евгений ЩекинФото: Евгений Щекин
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В Самаре в парке имени Юрия Гагарина на участке возле картинга продолжается установка нового колеса обозрения, высота которого составит 55 метров. К настоящему времени рабочие уже завершили монтаж основного каркаса аттракциона и повесили кабинки. Один из жителей Самары снял с помощью своего квадрокоптера, как сейчас выглядит колесо обозрения с высоты птичьего полета.

Судя по кадрам, рабочие смонтировали все 24 кабинки. Каждая из них остеклена, оснащена обогревом и рассчитана на 6 человек. Также на видео видно, что на площадке, где разместился новый аттракцион, еще работает техника. Когда именно будут завершены все работы, пока не известно.

Напомним, что монтажом колеса обозрения занимается ООО «Глобал». Эта компания должна была установить новый аттракцион еще летом, однако в какой-то момент работы были приостановлены из-за проблем с финансированием. Ранее предполагалось, что самарцы смогут прокатиться на новом аттракционе в августе. Этот срок уже давно прошел, а новый пока не озвучивался.

Новое колесо обозрения (высота 55 метров) в парке Гагарина.Дата сьемки 1 ноября 2018 Место съемки парк культуры и отдыха имени Юрия Гагарина Самара, Россия

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