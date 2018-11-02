На самарских дорогах могут появиться весы для большегрузов
В Самарской области вслед могут появиться специальные весы, которые будут замерять фуры и следить, чтобы они не ездили с перегрузами. Об этом стало известно в четверг, 1 ноября, на встрече губернатора региона Дмитрия Азарова и начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаила Черникова.
- Необходимо следить за грузоперевозками. Если не осуществлять должного контроля за допустимой массой большегрузов, то дороги будут постоянно изнашиваться. МВД РФ и федеральный минтранс планируют передать соответствующие полномочия владельцам дорог, - рассказали в правительстве Самарской области.
Для контроля грузоперевозок в регионах внедряют комплексы автоматической фиксации и передвижные весовые комплексы. Они выявляют нарушения и позволяют взыскивать нанесенный ущерб с компании-перевозчика. Подобные комплексы хотят внедрить и в Самарской области. Михаил Черников предложил Дмитрию Азарову воспользоваться в этом вопросе опытом Татарстана и Москвы.