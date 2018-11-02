Труп пропавшего самарского пенсионера нашли в Волге с ранами на шее и груди

СЕГОДНЯ 14:54 2018-11-02T14:55:12+03:00

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23 октября без вести пропал 72-летний житель областной столицы Александр Сорокин. Мужчина ушел из дома на улице Бакинской и бесследно исчез. Его искали волонтеры и полиция, но накануне, 1 ноября, розыск был прекращен.

- В 14-40 в реке Волга около новокуйбышевского поселка Гранный был обнаружен труп человека. В нем опознали пропавшего пенсионера, - рассказал корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, там работали полицейские и следователи. Эксперты зафиксировали на шее и груди погибшего телесные повреждения. Сейчас стражи порядка выясняют, каким образом они были получены.

По факту происшествия правоохранители проводят проверку. По ее итогам будет решено - возбуждать уголовное дело или нет.