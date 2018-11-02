2018-11-02T14:55:12+03:00
Происшествия

Труп пропавшего самарского пенсионера нашли в Волге с ранами на шее и груди

Сейчас правоохранители проводят проверку по факту происшествия
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Пропавшего искали несколько днейПропавшего искали несколько днейФото: соцсети
Изменить размер текста:

23 октября без вести пропал 72-летний житель областной столицы Александр Сорокин. Мужчина ушел из дома на улице Бакинской и бесследно исчез. Его искали волонтеры и полиция, но накануне, 1 ноября, розыск был прекращен.

- В 14-40 в реке Волга около новокуйбышевского поселка Гранный был обнаружен труп человека. В нем опознали пропавшего пенсионера, - рассказал корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, там работали полицейские и следователи. Эксперты зафиксировали на шее и груди погибшего телесные повреждения. Сейчас стражи порядка выясняют, каким образом они были получены.

По факту происшествия правоохранители проводят проверку. По ее итогам будет решено - возбуждать уголовное дело или нет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре до конца года введут льготный проезд в трамвае S5
Дмитрий Азаров предложил общественникам решить вопрос по отмене маршруток №210 и №1к с мэром Самары
В Самарской области ищут инвесторов для строительства моста через Волгу у Климовки
В Самаре следователь-взяточник не смог оспорить приговор суда
Экскурсии отменяются: в Самаре на «Даче со слонами» прорвало трубы
В Тольятти подросток катал по парковке подругу и протаранил столб
В Самаре в день проведения Парада Памяти не будут продавать алкоголь
Убийца лидера ОПС «Законовские» сдался с повинной после 14 лет бегства
Свадьба футболу не помеха: стадион «Самара Арена» принял первых молодоженов
Главу градостроительства Самары наказали за выдачу документов в обход мэра
В Самарской области продолжается экономический рост
Возле стадиона «Самара Арена» откроется ярмарка
Появилось видео с аварией самарской ракеты «Союз-ФГ» 11 октября
В Сызрани мужчина выращивал марихуану и хранил у себя дома килограммы конопли на продажу
Глава Самары Елена Лапушкина вошла в регполитсовет «Единой России»
В Самаре 7 ноября перекроют дороги возле площади Куйбышева
Бизнесмен из Сызрани получил благодарность от президента РФ за вклад в проект «Кортеж»
На самарских дорогах могут появиться весы для большегрузов
Жители Самары выбрали, кому установить памятник в сквере у синагоги
В Самаре задержали нападавшего на школьниц разбойника
"Обе машины в хлам": в Самаре Porsche вылетел на тротуар после столкновения с Peugeot
Мини-футбол: самарское «Динамо» разгромило участника Лиги чемпионов ФК «Сибиряк» 12:2