Мужчина, застреливший свою возлюбленную в парке Молодежном, проведет в колонии 9 лет

СЕГОДНЯ 16:33 2018-11-02T16:33:06+03:00

Татьяна пользовалась повышенным вниманием и это не понравилось ее убийце Фото: соцсети

Изменить размер текста: A A

В областной столице Промышленный районный суд закончил рассмотрение дела об убийстве 37-летней Татьяны Пантелеевой. Напомним, что вечером 9 мая женщине выстрелили в голову в парке Молодежном. Сделал это ее 39-летний знакомый Армен Аветисян.

- 11 мая мужчина пришел в полицию с адвокатом и написал явку с повинной. Дело рассмотрели в суде. Обвинение запрашивало для него 12 лет строго режима, однако суд назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием срока наказания ИК строго режима, - сообщили корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" в прокуратуре Промышленного района.

Осужденный в последнее время работал охранником. Он женат и воспитывает двоих детей. Несмотря на этот факт с Татьяной у него также сложились весьма близкие отношения. Но мужчина ревновал Пантелееву, выражал недовольство, что ей оказывают внимание другие, в том числе и бывшие возлюбленные.

9 мая пара находилась в парке. Между Арменом и Татьяной произошла ссора, в ходе которой пьяный мужчина достал свой травматический пистолет и застрелил несчастную. Шансов выжит у нее не было. В явке с повинной 11 мая Аветисян раскаялся в содеянном, заявив, что любил погибшую, а в момент преступления находился в состоянии аффекта.

В законную силу приговор еще не вступил. У злоумышленника еще есть время, чтобы обжаловать решение судьи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

"Ей звонили бывшие": экс-полицейский застрелил невесту в парке Молодежный 9 мая

Подозреваемый сам пришел в полицию с повинной через пару дней после убийства (подробности)