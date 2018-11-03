В 2019 году на дороги Самары «уложат» 1 млрд рублей

СЕГОДНЯ 08:30 2018-11-03T08:30:31+03:00

В 2019 году в Самаре обновят улицы Победы, Фрунзе, Черемшанскую и Нагорную Фото: Влад КОМЯКОВ

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В следующем году в Самаре в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» отрумонтируют 43 дороги. На эти цели направят 1 миллиард рублей. Об этом в пятницу, 2 ноября, сообщил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.

Пока точный список дорог не называется, он еще находится на стадии согласования. Однако известно, что в него вошли такие улицы, как: Фрунзе, Победы, Олимпийская, Тухачевского, Дзержинского. Толевая, Черемшанская, проспект Карла Маркса, Воронежская, Нагорная, Енисейская, Юбилейная и другие. Часть этих дорог отремонтируют картами, а часть ждет комплексный ремонт.

Также Иван Пивкин рассказал, что в 2019 году будут ремонтироваться и дороги Тольятти. На это планируется выделить 700 миллионов рублей.