В Самарской области "Гранта" на полном ходу залетела под фуру

СЕГОДНЯ 11:42 2018-11-03T11:43:13+03:00

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Вечером в пятницу, 2 ноября, на трассе "Самара - Тольятти" недалеко от поселка Курумоч произошло серьезное ДТП с участием фуры и легковушки. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

По предварительным данным, водитель автомобиля "Лада Гранта", двигаясь в направлении Тольятти, врезался в стоящий на обочине большегруз. От удара легковушке смяло всю переднюю часть, и оказалось разбито лобовое стекло. К счастью, сработали подушки безопасности.

- Водителя "Гранты" - мужчина лет 35 - вытащили, живой. Неизвестно какие повреждения, все лицо в крови, находился в шоковом состоянии, - рассказали свидетели ДТП.

Весь перед легковушки оказался разбит в хламФото: Соцсети

По словам автомобилистов, на трассе было очень темно. Фура стояла без включенного аварийного сигнала, но он мог отказать после удара. Некоторые предполагают, что водитель легковушки мог заснуть. В настоящее время в обстоятельствах аварии разбираются полицейские. Подробности случившегося устанавливаются.