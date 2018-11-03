2018-11-03T17:06:11+03:00
Происшествия

В Самаре на Московском шоссе Porsche опрокинул на бок "буханку"

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, МЧС и медики скорой помощи
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: группа "ДТП 163 Самара"Фото: группа "ДТП 163 Самара"Фото: vk.com
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В субботу, 3 ноября, во второй половине дня в Самаре произошло серьезное ДТП. На пересечении Московского шоссе и улицы Советской Армии столкнулись автомобили Porsche и УАЗ, который в народе также именуют "буханка". Об этом в соцсетях сообщают местные жители.

Судя по фотографиям очевидцев, удар был довольно сильным. УАЗ даже опрокинулся на левый бок. Что касается иномарки, то у нее оказалась сильно повреждена вся передняя часть. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, МЧС и медики скорой помощи.

У иномарки после столкновения с УАЗом разбита вся передняя часть Фото: vk.com

У иномарки после столкновения с УАЗом разбита вся передняя частьФото: vk.com

Отметим, что авария серьезно осложнила движение по Московскому шоссе. Согласно данным сервиса Яндекс.Пробки, сейчас там наблюдается затор от проспекта Кирова до улицы Советской Армии. Кроме того, сама улица Советской Армии стоит в пробке от Ново-Садовой до Московского шоссе.

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