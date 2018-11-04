2018-11-04T11:58:07+03:00
Происшествия

На Ново-Садовой в Самаре перевернулась «тринадцатая»

Самарцы гадают, как это случилось на ровной и свободной дороге
Кирилл КАРИМОВ
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"Вот это переворот!""Вот это переворот!"Фото: СОЦСЕТИ
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В воскресенье, 4 ноября, в Самане на улице Ново-Садовой произошло ДТП, в результате которого перевернулся ВАЗ-2113. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Происшествие случилось около 10:00 близ дома №10. Судя по всему, водитель вазовской «тринадцатой» не справился с управлением на скользкой дороге, после чего машина перевернулась на крышу.

- Вот это переворот, - восклицает один из очевидцев, снявших аварию на видео.

Информации о пострадавших в аварии нет. В причинах ДТП предстоит разобраться правоохранителям.

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