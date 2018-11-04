Автомобильная авария в Самаре затруднила движение по Московскому шоссе
Возможно, водителю стало плохо за рулем
vk.com/dtp_sam
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В воскресенье, 4 ноября, около 16:00 в Самаре произошло дорожно-транспортное происшествие на Московском шоссе, в которое попала, как минимум, одна автомашина. Видеоролик с места аварии очевидцы опубликовали социальный сетях.
- Серьезное ДТП на Московском шоссе, между улицами Революционной и Масленникова. Движение парализовано. На месте работают сотрудники ГИБДД, МЧС, скорой помощи, - рассказывают очевидцы.
Обстоятельства аварии выясняются. По некоторым данным, за рулем «Рено Логан» находилась девушка, которой внезапно стало плохо.