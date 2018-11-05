В Самаре на Черемшанской в автосервисе произошел крупный пожар

СЕГОДНЯ 09:21 2018-11-05T09:21:26+03:00

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Накануне днем, в воскресенье 4 ноября, в Промышленном районе областной столице произошло ЧП. На улице Черемшанской разгорелся пожар, а сообщение о нем поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 15-42, информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

- По прибытии на место происшествия было установлено, что горела кровля автосервиса на площади 100 квадратных метров. В тушении пожара принимали участие 25 человек личного состава и семь единиц специальной техники, - рассказали в ведомстве.

В 16-20 специалистам удалось полностью ликвидировать пламя. По предварительным сведениям, обошлось без пострадавших. Сейчас эксперты пытаются установить причины возгорания и ущерб от огненной стихии. По факту произошедшего проводится проверка.