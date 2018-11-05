2018-11-05T20:18:06+03:00
Происшествия

Выскочил из кустов: под Самарой насмерть сбили мужчину

Пострадавший скончался еще до приезда скорой
Михаил ГОРЮНОВ
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По факту аварии сейчас проводится проверкаПо факту аварии сейчас проводится проверкаФото: Ольга АФАНАСЬЕВА
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Страшное ДТП сегодня вечером, в понедельник 5 октября, произошло в Волжском районе регионе. На автодороге Самара-Бугуруслан перед поселком Стройкерамика насмерть был сбит пешеход. По имеющимся сведениям, мужчина угодил под колеса автомобиля «Лада Приора».

- Он выскочил на проезжую часть из кустов за дорогой. Водитель, видимо, не успел его заметить, - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» очевидец происшествия.

Как сообщают местные жители, пострадавший скончался на месте аварии еще до приезда медиков скорой помощи. Пешеходный переход располагался совсем рядом с той точкой, где был совершен наезд на человека. Однако, как говорят, он решил перейти проезжую часть не по нему.

Сейчас во всех обстоятельствах трагедии разбираются сотрудники ГИБДД. На участке дороги, где зафиксировано ЧП, образовалась пробка.

Личность погибшего устанавливается. По факту происшествия проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

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