2018-11-06T10:40:58+03:00
Происшествия

На берегу Волги обнаружен труп парня с простреленной головой

Силовики отрабатывают несколько версий случившегося
Михаил ГОРЮНОВ
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Сейчас оружие и боеприпасы, изъятые с места происшествия, отправлены на экспертизуСейчас оружие и боеприпасы, изъятые с места происшествия, отправлены на экспертизуФото: Михаил ГОРЮНОВ
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Накануне вечером, 5 ноября, на берегу Волги в районе улицы Набережной в Октябрьске был обнаружен труп 23-летнего местного жителя. Парня обнаружили с огнестрельным ранением головы. По предварительной версии, выстрел произведен из охотничьего ружья.

- Молодой человек ушел из дома после ссоры с родителями. Оружие, которое обнаружено рядом с ним, ни на кого не зарегистрировано, - рассказал корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Проведен осмотр, изъяты возможные вещественные доказательства и ружье. Также силовики опросили знакомых погибшего и его близких.

Сейчас силовики отрабатывают несколько версий случившегося. По факту происшествия правоохранители проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

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