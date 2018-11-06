На берегу Волги обнаружен труп парня с простреленной головой

СЕГОДНЯ 10:40 2018-11-06T10:40:58+03:00

Сейчас оружие и боеприпасы, изъятые с места происшествия, отправлены на экспертизу Фото: Михаил ГОРЮНОВ

Изменить размер текста: A A

Накануне вечером, 5 ноября, на берегу Волги в районе улицы Набережной в Октябрьске был обнаружен труп 23-летнего местного жителя. Парня обнаружили с огнестрельным ранением головы. По предварительной версии, выстрел произведен из охотничьего ружья.

- Молодой человек ушел из дома после ссоры с родителями. Оружие, которое обнаружено рядом с ним, ни на кого не зарегистрировано, - рассказал корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Проведен осмотр, изъяты возможные вещественные доказательства и ружье. Также силовики опросили знакомых погибшего и его близких.

Сейчас силовики отрабатывают несколько версий случившегося. По факту происшествия правоохранители проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.