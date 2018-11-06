На берегу Волги обнаружен труп парня с простреленной головой
Накануне вечером, 5 ноября, на берегу Волги в районе улицы Набережной в Октябрьске был обнаружен труп 23-летнего местного жителя. Парня обнаружили с огнестрельным ранением головы. По предварительной версии, выстрел произведен из охотничьего ружья.
- Молодой человек ушел из дома после ссоры с родителями. Оружие, которое обнаружено рядом с ним, ни на кого не зарегистрировано, - рассказал корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Проведен осмотр, изъяты возможные вещественные доказательства и ружье. Также силовики опросили знакомых погибшего и его близких.
Сейчас силовики отрабатывают несколько версий случившегося. По факту происшествия правоохранители проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.