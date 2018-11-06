2018-11-06T10:50:26+03:00
Общество

В Самаре разыскивают пропавшую 14-летнюю девочку

Школьница не выходит на связь с близкими со 2 ноября
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ДПСО "Лиза Алерт"Фото: ДПСО "Лиза Алерт"Фото: vk.com
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В Самаре родные и волонтеры ДПСО «Лиза Алерт» ведут поиск 14-летней Светланы Милаховой. В прошлую пятницу, 2 ноября, девочка ушла из дома, и до сих пор о ее местонахождении ничего не известно.

В день исчезновения Светлана была одета в синюю куртку, темно-синие брюки и белые кроссовки. Приметы: рост 162 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении девочки, просьба сообщить об этом по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112. Инфорг поиска от ДПСО «Лиза Алерт» - Галина. Телефон: 8-927-71-700-71.

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