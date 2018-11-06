В Самаре водитель иномарки сбил 12-летнюю девочку-нарушительницу и уехал

СЕГОДНЯ 12:54 2018-11-06T12:54:05+03:00

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В понедельник, 5 ноября, примерно в 18:45 в Самаре произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, 29-летний водитель автомобиля «Тойота Камри», двигаясь по улице Ставропольской со стороны улицы Советской в направлении улицы Алма-Атинской, напротив дома № 43А по Ташкентскому переулку сбил 12-летнюю девочку. Школьница пересекала проезжую часть улицы Ставропольской по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. После этого водитель покинул место ДТП.

В результате случившегося девочка получила серьезные травмы, с которыми ее доставили в ближайшую больницу. Медики госпитализировали пострадавшую в нейрохирургическое отделение. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка.