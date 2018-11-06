2018-11-06T12:54:05+03:00
Происшествия

В Самаре водитель иномарки сбил 12-летнюю девочку-нарушительницу и уехал

Пострадавшую госпитализировали в нейрохирургическое отделение
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Девочка переходила дорогу по "зебре" на красный сигнал светофораДевочка переходила дорогу по "зебре" на красный сигнал светофораФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В понедельник, 5 ноября, примерно в 18:45 в Самаре произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, 29-летний водитель автомобиля «Тойота Камри», двигаясь по улице Ставропольской со стороны улицы Советской в направлении улицы Алма-Атинской, напротив дома № 43А по Ташкентскому переулку сбил 12-летнюю девочку. Школьница пересекала проезжую часть улицы Ставропольской по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. После этого водитель покинул место ДТП.

В результате случившегося девочка получила серьезные травмы, с которыми ее доставили в ближайшую больницу. Медики госпитализировали пострадавшую в нейрохирургическое отделение. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самарской области пьяный пенсионер катал по селу двух женщин и протаранил столб
В теплицах Самарской области нашли 56 нелегалов, которые читали экстремистскую литературу
В Жигулевске многодетную мать поймали на мошенничестве с соцвыплатами
В Самаре отреставрируют два памятника архитектуры
За ночным клубом на Волжском проспекте найден труп мужчины с травмой головы
Заводчане устроили праздник творчества для воспитанников центра «Семья»
Самарская область выделит почти полмиллиона рублей на содержание подводной лодки
Патроны, найденные недалеко от самарской школы, были пригодны для стрельбы
Стали известны подробности ДТП около Стройкерамики, в котором погиб пешеход
В Самаре разыскивают пропавшую 14-летнюю девочку
На берегу Волги обнаружен труп парня с простреленной головой
На водителя Infiniti, который сбил насмерть инспектора ДПС под Сызранью, завели уголовное дело
В Самаре снесут антипамятник администрации города на Красноармейской
Крупный пожар в Тольятти: на площади 500 кв.м горела крыша ангара