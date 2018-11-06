2018-11-06T16:30:56+03:00
Общество

Билеты на матч «Крылья Советов» - «Ахмат» 10 ноября на «Самара Арене»: цены, где купить

Продажа билетов на матч «Крылья Советов» - «Ахмат» стартует уже 7 ноября
Анастасия ФИЛАТОВА
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Стоимость самого дешевого билета на матч с "Ахматом" составит 200 рублейСтоимость самого дешевого билета на матч с "Ахматом" составит 200 рублейФото: Михаил ГОРЮНОВ
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В среду, 7 ноября, стартует продажа билетов на матч 14 тура РПЛ между местными «Крыльями Советов» и «Ахматом» из Грозного. Игра пройдет в субботу, 10 ноября, в 17:30 на стадионе «Самара Арена».

Приобрести билеты на матч можно будет на клубном сайте, в кассах стадиона «Металлург», а также в удаленных кассах:

- ТЦ «Вива Ленд», проспект Кирова, 147;

- ТЦ «Вавилон», улица Ульяновская, 18;

- ТЦ «Космопорт», улица Дыбенко, 30;

- ТЦ «Парк Хаус», Московское шоссе, 81 (касса со стороны XXII Партсъезда);

- ТЦ «Мега Сити», улица Ново-Садовая, 160М;

- ТЦ «Русь на Волге», Тольятти, улица Революционная, 52А;

- ТЦ «Сила Спорта», Московское шоссе, 17.

Все удаленные кассы будут работать с 10:30 и далее в режиме работы ТЦ. В «Силе Спорта» - с 10:30 до 20:30, а на стадионе «Металлург» - с 11:00 до 19:00.

Билеты категории «Стандарт» можно будет купить за 200-300 рублей, а в зону гостеприимства — за 1,5 тысячи рублей. Как отмечают в пресс-службе «Крыльев Советов», при покупке билета в ТЦ «Сила Спорта» и кассах «Металлурга» в зону гостеприимства болельщиков ждет подарок в виде разового автопропуска.

Детей, не достигших 14 лет, будут пускать на стадион только в сопровождении взрослых. В сектор D514 билеты им продаваться не будут. В сектора С119, С118, А102, А103 родители смогут купить билеты своим детям с 50% скидкой. Детей до 4 лет будут пускать на стадион бесплатно в сопровождении взрослого. Сидеть им придется на коленях родителей.

Приобрести билет за половину стоимости смогут и инвалиды-колясочники. Для них специально оборудованы места трибун С, D, (B) на 2 ярусе (билет включает проход 1 сопровождающего, разовую парковку). Скидка 50% будет также предоставлена инвалидам 1 и 2 групп в сектор C117 (билет включает разовую парковку). Билеты со скидкой для инвалидов-колясочников и инвалидов 1 и 2 групп будут продаваться в ТЦ «Сила Спорта» с 11:00 до 20:30.

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