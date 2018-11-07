В Самаре лоб в лоб столкнулись автобус и ВАЗ: пострадали два человека
Во вторник, 6 ноября, около 20:30 на Пугачевском тракте в Самаре произошло ДТП с участием пассажирского автобуса № 215, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
По информации полицейских, 53-летний водитель автобуса ПАЗ, двигаясь со стороны поселка Стромилова, решил повернуть на улицу Грозненскую. При этом он не уступил дорогу ВАЗ-211440, который ехал по встречной полосе, и столкнулся с ним лоб в лоб.
В результате случившегося пострадали два человека: 22-летний водитель легковушки и его 23-летняя пассажирка. Обоих пострадавших госпитализировали в ближайшую больницу. В настоящее время полицейские проводят по факту ДТП проверку.
Автобус и легковушка столкнулись лоб в лоб на Пугачевском тракте