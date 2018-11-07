2018-11-07T09:47:39+03:00
Происшествия

В Самаре лоб в лоб столкнулись автобус и ВАЗ: пострадали два человека

Водитель автобуса при повороте не уступил дорогу легковушке
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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Во вторник, 6 ноября, около 20:30 на Пугачевском тракте в Самаре произошло ДТП с участием пассажирского автобуса № 215, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По информации полицейских, 53-летний водитель автобуса ПАЗ, двигаясь со стороны поселка Стромилова, решил повернуть на улицу Грозненскую. При этом он не уступил дорогу ВАЗ-211440, который ехал по встречной полосе, и столкнулся с ним лоб в лоб.

В результате случившегося пострадали два человека: 22-летний водитель легковушки и его 23-летняя пассажирка. Обоих пострадавших госпитализировали в ближайшую больницу. В настоящее время полицейские проводят по факту ДТП проверку.

Автобус и легковушка столкнулись лоб в лоб на Пугачевском тракте

Автобус и легковушка столкнулись лоб в лоб на Пугачевском тракте

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