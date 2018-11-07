В Самаре водитель каршерингового авто «припарковался» в забор
Каршеринговые автомобили продолжают преследовать неудачи в Самаре. Еще одна арендованная машина попала в ДТП.
Так, утром в среду, 7 ноября, студенты Аэрокосмического университета стали свидетелями необычной картины. Там на улице Лукачева неизвестный водитель каршерингового Hyundai Solaris «припарковался» в забор.
Иномарка "запрыгнула" на бордюр и снесла часть металлического огражденияФото: Instagram.com
Автомобилист снес часть металлического ограждения и застрял в заборе. Удар был довольно сильный: у легковушки помят капот и серьезно пострадала передняя часть. Что стало с водителем — неизвестно, его на месте ДТП не оказалось.