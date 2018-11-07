В Самаре водитель каршерингового авто «припарковался» в забор

СЕГОДНЯ 10:49 2018-11-07T10:51:01+03:00

Неизвестный автомобилист разбил легковушку возле одного из корпусов Аэрокосмического университета

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Каршеринговые автомобили продолжают преследовать неудачи в Самаре. Еще одна арендованная машина попала в ДТП.

Так, утром в среду, 7 ноября, студенты Аэрокосмического университета стали свидетелями необычной картины. Там на улице Лукачева неизвестный водитель каршерингового Hyundai Solaris «припарковался» в забор.

Иномарка "запрыгнула" на бордюр и снесла часть металлического огражденияФото: Instagram.com

Автомобилист снес часть металлического ограждения и застрял в заборе. Удар был довольно сильный: у легковушки помят капот и серьезно пострадала передняя часть. Что стало с водителем — неизвестно, его на месте ДТП не оказалось.