2018-11-07T10:51:01+03:00
Происшествия

В Самаре водитель каршерингового авто «припарковался» в забор

Неизвестный автомобилист разбил легковушку возле одного из корпусов Аэрокосмического университета
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ДТП Самара Тольятти + областьФото: ДТП Самара Тольятти + областьФото: Instagram.com
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Каршеринговые автомобили продолжают преследовать неудачи в Самаре. Еще одна арендованная машина попала в ДТП.

Так, утром в среду, 7 ноября, студенты Аэрокосмического университета стали свидетелями необычной картины. Там на улице Лукачева неизвестный водитель каршерингового Hyundai Solaris «припарковался» в забор.

Иномарка "запрыгнула" на бордюр и снесла часть металлического ограждения Фото: Instagram.com

Иномарка "запрыгнула" на бордюр и снесла часть металлического огражденияФото: Instagram.com

Автомобилист снес часть металлического ограждения и застрял в заборе. Удар был довольно сильный: у легковушки помят капот и серьезно пострадала передняя часть. Что стало с водителем — неизвестно, его на месте ДТП не оказалось.

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