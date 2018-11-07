На парковке ТЦ "Самолет" уголовник из Бузулука порезал девушке руку и отобрал у нее машину

СЕГОДНЯ 16:04 2018-11-07T16:05:06+03:00

Злоумышленнику не удалось далеко скрыться Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Во вторник поздно вечером, 6 ноября, на парковке торгового центра "Самолет" на Московском шоссе в областной столице было совершено преступление. Там неизвестный напал на 26-летнюю автоледи - бухгалтера одного из местных ООО.

- Злоумышленник причинил девушке ножевое ранение руки. После этого он завладел автомобилем потерпевшей "Киа Рио", - сообщил корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.

Преступник попытался скрыться, но полицейским удалось задержать подозреваемого. Им оказался 27-летний житель города Бузулук. Как оказалось, он уже был дважды судим - за кражу и заведомо ложный донос.

Автомобиль и нож изъяты. На злоумышленника возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения. Он задержан и отправлен в СИЗО. Правоохранители продолжают расследование.