В Самаре неизвестный в капюшоне поджег "Тойоту" чиновника

СЕГОДНЯ 16:35 2018-11-07T16:39:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера утром, 6 ноября, возле дома № 12 на улице Дыбенко произошло ЧП. Примерно в 10-35 загорелся автомобиль "Тойота Ленд Крузер 200". Правоохранители считают, что машина покрылась пламенем не случайно.

- Иномарка принадлежит 36-летнему директору МУП "Имущество Волжского района". По имеющимся сведениями, машину облили воспламеняющейся жидкостью и подожгли, - рассказал корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.

Стражи порядка смогли получить приметы злоумышленника. Рост 170-175 сантиметров, одет был в темную куртку с капюшоном.

По факту поджога возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранители устанавливаются все обстоятельства случившегося и проводят расследование происшествия. Подозреваемых пока нет.