В Самаре неизвестный в капюшоне поджег "Тойоту" чиновника
Вчера утром, 6 ноября, возле дома № 12 на улице Дыбенко произошло ЧП. Примерно в 10-35 загорелся автомобиль "Тойота Ленд Крузер 200". Правоохранители считают, что машина покрылась пламенем не случайно.
- Иномарка принадлежит 36-летнему директору МУП "Имущество Волжского района". По имеющимся сведениями, машину облили воспламеняющейся жидкостью и подожгли, - рассказал корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.
Стражи порядка смогли получить приметы злоумышленника. Рост 170-175 сантиметров, одет был в темную куртку с капюшоном.
По факту поджога возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранители устанавливаются все обстоятельства случившегося и проводят расследование происшествия. Подозреваемых пока нет.