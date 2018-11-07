2018-11-07T17:03:58+03:00
Общество

В Самаре прокуратура нашла выбоины на улицах Фадеева, Калинина и Средне-Садовой

Сотрудников МП «Благоустройство» могут привлечь к ответственности за плохое состояние дорог
Анастасия ФИЛАТОВА
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Сотрудники прокуратуры обнаружили выбоины и просадки на нескольких дорогах в Промышленном районеСотрудники прокуратуры обнаружили выбоины и просадки на нескольких дорогах в Промышленном районеФото: Архив "КП"
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Сотрудники прокуратуры продолжают неустанно следить за состоянием дорог в Самаре. Недавно они проверили проезжие части в Промышленном районе города и выявили там несколько нарушений.

Так, на проспекте Юных Пионеров в районе дома № 85, на улице Калинина в районе дома № 37, на улице Средне-Садовой в районе дома № 68, на улице Фадеева в районе дома № 56А прокуроры нашли выбоины и просадки, которые значительно затрудняют движение транспорта.

Сотрудники надзорного ведомства направили в адрес директора МП «Благоустройство» Евгения Садовникова представление с требованием устранить выявленные нарушения. Сейчас оно находится на рассмотрении. Как отмечают в прокуратуре Промышленного района, все материалы проверки были направлены в ГИБДД для решения вопроса о возбуждении в отношении виновных сотрудников МП административных дел.

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