На трассе М-5 под Сызранью в массовом ДТП с фурами и легковушкой пострадали 4 человека

СЕГОДНЯ 09:29 2018-11-08T09:30:05+03:00

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В четверг, 8 ноября, примерно в 3:50 на 905 км трассы М-5 «Урал» неподалеку от Сызрани произошло массовое ДТП с участием трех грузовых и одного легкового автомобиля, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, 55-летний водитель фуры Volvo, двигаясь со стороны Тольятти в направлении Сызрани, не выбрал безопасную дистанцию до едущего впереди грузовика ГАЗ-3010 и врезался в него. От удара отечественный автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой Mercedes. После этого грузовик опрокинулся на левый бок. Что касается фуры Volvo, то она тоже выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Lifan Solano.

Фура Volvo после столкновения с грузовиком протаранила легковушку

В результате аварии пострадали 4 человека. Так, получил травмы водитель фуры Volvo, но от госпитализации он отказался. Также пострадали: водитель другой фуры — 57-летний мужчина и пассажиры легковушки — мужчины 26-ти и 28-ти лет. Этих трех пострадавших госпитализировали в больницу.

В настоящее время правоохранители проводят по факту ДТП проверку.